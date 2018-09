Montagnola, un murale per ricordare la battaglia contro i nazifascisti

"Qui combattemmo contro la furia nazifascista. Per una Repubblica libera e democratica. Per un'Europa solidale e accogliente. Qui, se necessario, combatteremo ancora". E' questa la scritta che accompagna un nuovo murales inaugurato nella giornata di ieri dal presidente del VIII municipio, Amedeo Ciaccheri, in piazza Caduti della Montagnola, nella struttura che ospita il deposito Ama di zona.

Si tratta di un'opera per ricordare la battaglia alla Montagnola e in particolare gli scontri avvenuti il 10 settembre 1943, tra soldati e cittadini italiani contro le truppe tedesche di stanza a sud di Roma o nel litorale, pronte a conquistare, a seguito dell'annuncio dell'armistizio dell'8 settembre.

Autore dell'opera l'artista Bifido, invitato a Roma dall'Associazione Blue Flow e dal municipio VIII. Amedeo Ciaccheri, presidente del VIII municipio: "Grazie a Bifido e al supporto di Blue Flow per aver realizzato questa imponente opera di street art dedicata alla battaglia di Liberazione che iniziò a Roma, proprio l'8 settembre 1943. Oggi come ieri, c'è una traccia di futuro scritta nella nostra memoria collettiva, a noi sta continuare a dargli corpo, trasformare la città, scegliere da che parte stare".

Il 10 Settembre dalle ore 16.00 in Piazza Caduti della Montagnola verrà celebrato il 75° anniversario della battaglia della Montagnola, assieme alla Banda Musicale dei Granatieri.