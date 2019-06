Montagnola, dura cinque giorni il playground: cancello rotto e parco chiuso

Pesanti catene hanno fatto la loro comparsa all'ingresso del parco Falcone e Borsellino. Un lapidario avviso informa che il cancelo è pericolante. Il nastro giallo della Polizia Locale sancisce, in maniera inequivocabile, quello che alla Montagnola è ormai evidente. L'area è tornata indisponibile.

Il nuovo playground

Il 3 giugno il parco di via Badia di Cava, era tornato a disposizione dopo un lungo periodo. L'area era stata chiusa per consentire la realizzazione di un nuovo playground. Con i fondi stanziati nel 2015 dal governo, e gestiti dal Coni, alla Montangola hanno trovato spazio due aree giochi, un percorso vita, un campo da polivalente, un'arae pattinaggio. Un Eden alla cui inaugurazione hanno preso parte le massime cariche cittadine e municipale.

Il parco preso d'assalto

L'idillio è però durato poco. Il parco è stato letteralmente preso d'assalto davanti allo sguardo attonito dei volontari che, da anni, se ne stanno prendendo cura. "Mi sembrava di esser diventato un vigile" racconta Manolo Palazzotti, presidente del Comitato Parchi Colombo. "Abbiamo visto spezzare gli arbusti appena piantati da chi li ha usati come porte di calcio. Ma ci sono stati anche degli adulti che si sono divertiti ad giocare con cavalluccio a molla in grado di sorreggere appena 30 km di peso". In generale sono stati tanti i comportamenti scorretti che il Comitato ha segnalato. Uno di questi ha portato alla chiusura del parco.

Il cancello divelto

"Purtroppo c'è stato qualcuno che non ha saputo spiegare al figlio come utilizzare il cancello. Lo ha scambiato per un'altalena senza che nessun genitore intervenisse. Oggi siamo fortunati che uno dei due cardini abbia retto – osserva Palazzotti – altrimenti stavamo commentando un triste episodio di cronaca".

Chiuso cinque giorni dopo l'inaugurazione

Resta l'amarezza per un parco che era stato chiuso a novembre per consentire la realizzazione del playground. Ed appena cinque giorni dopo l'inaugurazione, è tornato ad essere impraticabile.