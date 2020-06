Montagnola, riapre il parco Falcone e Borsellino: le cornacchie hanno spiccato il volo

Il polmone verde di Montagnola torna a disposizione dei cittadini. La Polizia Locale di Roma Capitale ha rimosso i sigilli che, lunedì 1 giugno, erano stati sistemati sul cancello d’ingresso.

Il rischio delle aggressioni

Nel Parco Falcone e Borsellino era stata segnalata la presenza d’un nido di cornacchie. In particolare, al suo interno, c’erano dei piccoli impegnati ad effettuare i primi tentativi di volo. Durante quella fase i genitori dei volatili sono molto protettivi e, per garantire l’incolumità dei pulli, possono diventare anche estremamente aggressivi.

Sopralluoghi positivi

Per evitare una complicata convivenza e, soprattutto, per preservare la sicurezza dei tanti bambini che frequentano l’area verde, l’VIII Gruppo Tintoretto aveva deciso d’interdire l’accesso all’area verde. Il divieto nella giornata del 3 giugno è venuto meno. La Polizia Locale ha fatto sapere che “a seguito d’una serie di sopralluoghi effettuati nel parco Falcone e Borsellino, è stata accertata l’assenza delle cornacchie”.

Il corso della natura

La natura, che durante l’emergenza legata al nuovo Coronavirus si è ripresa molti degli spazi lasciati liberi dall’uomo, ha fatto il suo corso. Gli uccelli hanno imparato a volare ed i cittadini possono tornare a godersi il parco. “Quando le cose mancano se ne apprezza di più il valore. In questi due giorni di chiusura in moltissimi si sono resi conto di quanto sia importante il nostro parco per le famiglie - ha commentato Manolo Palazzotti, del comitato Parco Colombo - Teniamolo a mente quando vediamo chi tenta di danneggiarlo”.