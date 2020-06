Montagnola, cornacchie aggressive: chiuso il parco Falcone e Borsellino

Il parco Falcone e Borsellino ha chiuso per la presenza delle cornacchie. Gli agenti dell’VIII Gruppo Tintoretto si sono recati in via Badia di Cava ed in via preventiva hanno sigillato l’area verde. Nessuno è rimasto ferito. La misura, preventiva, è stata presa per garantire l'incolumità dei cittadini. Soprattutto dei bambini, sempre molto presenti all'interno del giardino pubblico.

Parco chiuso

Il parco Falcone e Borsellino è nuovamente off limits. Ma questa volta non c'entrano nulla le ordinanze firmate dalla Sindaca per contrastare il nuovo Coronavirus. E neppure i rimpalli di competenze tra gli uffici dell’amministrazione ne sono responsabili. Il motivo per cui, per l’ennesima volta, il polmone verde della Montagnola è tornato inaccessibile, va ricercato nella presenza dei volatili.

Il nido di cornacchie

La convivenza con le cornacchie che si aggirano nel polmone verde dedicato ai giudici antimafia potrebbe diventare complicata. “Chi frequenta il parco non ci ha riferito di alcuna aggressione. Tuttavia sembra ci sia un nido di cornacchie che potrebbe renderle pericolose nella fase in cui, i suoi piccoli, effettuano i primi tentativi di volo” ha commentato Manolo Palazzotti, presidente del Comitato Parchi Colombo che, storicamente, si prende cura dell'area verde.

Chiusura preventiva

Sul cancello, oltre alle catene ed al nastro giallo della polizia municipale, dal primo maggio ha fatto la comparsa un avviso. “Parco temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza” si legge sul cartello che la Polizia Locale ha sistemato. Rimuovere il nido, in questo periodo, non contribuirebbe ad eliminare il pericolo. Finchè i piccoli non avranno imparato a volare, i loro genitori resteranno lì a proteggerli. La natura ha bisogno dei suoi tempi e, in questo caso, anche dei propri spazi.