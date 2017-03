Montagnola, la ludoteca Ludomagicabù resta chiusa "senza una spiegazione ufficiale"

La chiusura dello Spazio Be.Bi. Ludomagicabu sta privando di un servizio collaudato i residenti del Municipio VIII. Per ragioni delle quali, nonostante le iniziative sin qui prodotte dai consiglieri municipali ed anche dai genitori, non si riesce a venire a capo.

11 ANNI D'ATTIVITA' - “Lo Spazio BeBi 'Ludomagicabù' ospita 14 tra bambine e bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi; è attivo dal 2005 presso i locali del Municipio in via dei Lincei 93 ed è gestito dall’Associazione Progetto Laboratorio Onlus in convenzione con il Comune di Roma - fa sapere Marco Conserva, presidente della Onlus che - ogni mese paga regolarmente il canone di affitto e eroga servizi di interesse pubblico secondo le normative comunali in tema di servizi per l’infanzia 0-6 anni”.

L'AGIBILITA' - Come segnalato da Conserva sulla propria pagina facebook è emerso un problema. Ormai da qualche mese sullo stabile di via dei Lincei è stata riscontrata l’assenza di una documentazione sull’agibilità strutturale. Tuttavia, come il presidente della Onlus rileva , finora “la Direzione Socio Educativa non si è neanche degnata di fornire una comunicazione chiara in merito”.

LA DECISIONE PIU' SEMPLICE - “Alla criticità emersa – sottolinea Marco Conserva – ha fatto dunque seguito la più facile delle soluzioni ma, contemporaneamente, più devastante: chiudere un servizio per le famiglie del territorio realizzato nei propri locali da 11 anni e cacciare un’Associazione che ha utilizzato regolarmente quei locali municipali per attività di interesse pubblico. Niente di più facile, appunto”. Un disagio considerevole, anche sul piano economico visto che “il servizio ha costi inferiori rispetto ad un nido comunale”.

L'INDIGNAZIONE - Il 31 luglio la struttura andrà a bando. Ad oggi però l’attività è interrotta. “Vogliamo sperare in un finale diverso” commenta su facebook Conserva. "Un altro servizio chiude per incapacità di amministrazione Raggi – commenta su Twitter Gianluca Peciola - Uno spazio in meno in VIII Municipio. Ludomagicabù - chiosa l’ex capogruppo di SEL in Campidoglio -deve riaprire subito".