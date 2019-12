Montagnola, l’escalation di furti compatta il Municipio: "Raggi, i cittadini vogliono risposte"

I furti negli appartamenti sfuggono alle pagine della cronaca cittadina. Ma hanno conseguenze profonde sullo stato d’animo di chi li subisce. Soprattutto quando si verificano con una certa regolarità, come accade alla Montagnola. Nel quartiere sono diventati troppi. Così tanti che ha deciso d’intervenire anche il Municipio VIII.

Contrastare la dilagante criminalità

Nel parlamentino di via Benedetto Croce, maggioranza ed opposizione hanno trovato un aspetto che mette tutti d’accordo. L’ente di prossimità si è infatti compattato intorno ad una proposta, avanzata da Fratelli d’Italia, che mira a rasserenare gli animi dei residenti. Alla Sindaca ed alle forze dell’Ordine viene chiesto, esplicitamente, di “attivare misure idonee a contrastare la dilagante criminalità e restituire sicurezza alla Montagnola”.

L'escalation dei furti in casa

Il quadro, entro il quale s’inscrive questa proposta, è stato descritto dal consigliere Lorenzo Mevi (FdI). “Decine e decine sono stati i furti in appartamenti nelle ultime settimane e tali episodi impauriscono e rendono emotivamente fragili i cittadini” ha ricordato il giovane consigliere di Fratelli d’Italia. L’aria che si respira nel quartiere, secondo i promotori dell’iniziativa municipale, è pesante.

Il compito del Municipio

“Come ente di prossimità non abbiamo competenze specifiche sul tema della sicurezza – ha sottolineato Maurizio Buonincontro, capogruppo del partito presieduto da Giorgia Meloni – però il compito delle istituzioni è di garantire che la legge e la convivenza civile vengano rispettate. Perseguire i responsabili di questo inaccettabile clima di violenza è un obbligo, così come lo è anche il cercare di prevenirne il dilagare dei fenomeni criminali”. Al presidente Ciaccheri ora spetta il compito di portare il tema al prossimo tavolo sulla sicurezza. A chiederlo, una volta tanto in maniera trasversale, è tutto il parlamentino del Municipio VIII.