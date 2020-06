Tintoretto si sveglia dal sogno verde: gli alberi piantati ad aprile sono già secchi. Il municipio: "Li ripianteremo"

Sono stati settecentocinquanta gli alberi e gli arbusti che, a metà aprile, sono stati piantumati nel Municipio VIII. Sono stati messi a dimora in aree verdi che ne erano del tutto sprovviste, al Tintoretto alla Montagnola ed al parco delle tre fontane.

Dalla foresta alla savana

Con Olmi, lecci ed aceri giovanissimi, alti poco più di un metro e con un tronco del diametro d’un paio di centimetri, il Municipio VIII punta a riforestare una parte del proprio territorio. Per ora, a giudicare dalle foto e dai video inoltrati dai residenti preoccupati, alcune delle aree che hanno beneficiando delle piantumazioni, sembrano essersi inardite.

Le segnalazioni

“In via Barison sono venuti poche volte ad innaffiare gli alberelli che erano stati piantati – segnala la signora Tartaglia una residente– il risultato è che si stanno seccando. Ma quellla non è l'unica segnalazione che arriva nel territorio. “Una buona metà di quelli presenti su viale del Tintoretto – fa sapere un’altra cittadina – è in sofferenza”.

Il progetto mosaico verde

La messa a dimora degli alberi è frutto di un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Municipio VIII e AzzeroCo2. Grazie ad un finanziamento dell’Unicoop Tirreno sono stati acquistati arbusti, come il corniolo, il corbezzolo ed il biancospino, e centinaia di lecci, aceri, olmi e pioppi. “Noi ci puntiamo molto sul progetto ‘Mosaico verde’ e sinceramente non ho la sensazione che la metà degli alberi, avendo fatto l’ultimo sopralluogo la settimana scorsa, si stiano seccando” ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Michele Centorrino.

La garanzia di attecchimento

L’ente di prossimità difende l’iniziativa, lanciata durante l’emergenza legata al nuovo Coronavirus. Ovvero a metà aprile, un periodo in cui solitamente non si procede alla messa di nuove alberature. “Sono state scelte essenze di piccole dimensioni perché offrono una maggiore garanzia di attecchimento. La natura poi fai il suo corso e, come ho provato già a spiegare ai residenti, gli alberi che non sopravvivono – ha promesso Centorrino – saranno sostituiti il prossimo ottobre”.