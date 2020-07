Ex Fiera di Roma, niente aumento di cubature: la Regione approva la variante del Campidoglio

Restano le attuali superfici. Il recupero urbanistico previsto nell’area dell’ex Fiera di Roma, non comporterà alcun incremento di cubatura. La Giunta Regionale ha approvato la proposta del Campidoglio.

Avanti verso la riqualificazione

“Dopo la riduzione delle cubature da 67 a 45mila mq possiamo finalmente avviarci verso la concreta riqualificazione attesa da anni dai cittadini” ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori che ha sottolineato inoltre come, il provvedimento firmato dalla giunta Zingaretti, “conferma tutte le previsioni sul mix delle funzioni come sulla quota dell’housing sociale”.

Un'operazione travagliata

L’iter necessario ad avviare l’intervento urbanistico non si è però ancora concluso. L’atto, firmato dalla giunta regionale, dovrà passare per l’approvazione dell’Assemblea Capitolina. a quel punto potrà dirsi concluso un processo avviato all’inizio della consiliatura Raggi. Fu l’allora assessore Berdini, nel 2016, a chiedere di riportare le cubature agli attuali 44.360 mq. In precedenza l’amministrazione Marino, tra le proteste dell’allora minisindaco Andrea Catarci, aveva deciso di portale a 67 mila. Un premio di cubature che avrebbe consentito ad Investimenti SPA maggiori entrate. E che è stato all’origine di un contenzioso che ha infine stabilità la liceità del “taglio” voluto dall’attuale maggioranza capitolina.

Addio ai vecchi padiglioni

Una volta concluso l’iter amministrativo, il provvedimento consentirà di avviare la riqualificazione dell'ex complesso fieristico. Saranno demoliti gli attuali padiglioni al cui posto verranno costruiti edifici destinati a fini residenziali 35.488 mq e non residenziali. Il 20% sarà utilizzato per l’edilizia sociale convenzionata. Saranno anche abbattuti i fabbricati di proprietà demaniale in una fascia di rispetto di 30 metri.

Aumenta l'offerta alloggiativa

Il passo in avanti è stato salutato con soddisfazione anche dall’assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani che ha portato in Giunta il provvedimento. “Con l'approvazione della variante urbanistica potrà essere avviato il programma di riqualificazione della ex Fiera di Roma, permettendo di ricucire uno strappo nel tessuto urbano della città e di ampliare l'offerta alloggiativa anche ha sottolineato l’assessore regionale attraverso la destinazione di una quota residenziale per l'edilizia sociale convenzionata”.