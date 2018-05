Tor Marancia, forzato il cancello dell'ex Fiera di Roma: "L'area è esposta al degrado"

Il futuro dell'ex Fiera di Roma è noto. L'area sarà destinata ad una profonda trasformazione urbanistica, nel rispetto delle cubature stabilite dal Campidoglio. Anche il passato è conosciuto. Ciò su cui aleggia invece l'incertezza riguarda il presente. Non è chiaro infatti cosa avvenga all'interno dei suoi padiglioni.

Cancello forzato

"Ieri è stato forzato uno dei cancelli di entrata della ex Fiera di Roma, dal lato di viale Tormarancia – segnala Simone Foglio, vice coordinatore romano di Forza Italia – Si è trattato di uno dei tanti episodi di vandalismo gratuito che si susseguono sotto l'indifferenza delle istituzioni locali". Istituzioni che, nel caso del Municipio VIII, i cittadini sono chiamati ad eleggere il prossimo 10 giugno.

L'ex fiera diventata un bivacco

Secondo la testimonianza dello storico consigliere di Forza Italia "ogni giorno si assiste ad un continuo via vai di zingari, sbandati e senza fissa dimora che bivaccano all'interno aumentando il degrado già esistente". Il quadro descritto da Foglio è desolante. A farne le spese, non sarebbe tanto la proprietà dell'ex Fiera che dovrà demolire tutte le strutture esistenti per realizzare il nuovo insediamento urbanistico. A vivere le conseguenze di queste degrado è infatti il quadrante in cui l'ex polo fieristico è inserito.

L'appello alla proprietà

In attesa di una futura riqualificazione è quindi necessario ripristinare il decoro. Per Foglio devono occuparsene "Comune e Regione" che, in quanto soci di Investimenti Spa insieme alla Camera di Commercio di Roma , sono chiamati a "intervenire immediatamente". Ne vale della serenità d'un quartiere che " a causa di questa situazione vive in un perenne stato di disagio e d' insicurezza".