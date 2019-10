Ex Fiera di Roma, rimosso un insediamento abusivo: era stato allestito da mesi davanti la Colombo

Ripulito l'ingresso dell'ex Fiera di Roma. Davanti a quelli che un tempo erano i botteghini, un uomo aveva realizzato la propria dimora. Le tende, i mobili, i materassi e le piante che vi aveva trasferito, erano entrati a far parte del paesaggio urbano.

Rimosso l'insediamento abusivo

Per mesi, le migliaia di automobilisti che percorrono la Colombo, hanno osservato questo curioso allestimento. Ora però è stato rimosso."Su via Cristoforo Colombo gli agenti del Gruppo Tintoretto e del Nucleo PICS della Polizia Locale di Roma Capitale hanno aiutato personale di AMA Decoro Urbano a rimuovere 15 metri cubi di mobili, masserizie, suppellettili e pezzi di ferraglia accumulati da un 64enne romeno a ridosso dell'ex Fiera di Roma" ha fatto sapere Daniele Diaco, il presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale.

Denunciato l'occupante

La zona ora si presenta del tutto sgombera. "L'intervento operativo segue una serie di sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi, che hanno permesso anche la bonifica e la sanificazione dell'area con idonei mezzi di pulizia – ha chiarito Diaco – L'uomo, che ha rifiutato l'assistenza alloggiativa offerta dalla Sala Operativa Sociale, è stato denunciato per occupazione abusiva di suolo pubblico".

In attesa della trasformazione urbanistica

Ripulita l'area di accesso all'ex Fiera, resta da definire l'avvio dei lavori per la sua rigenerazione urbana. Il braccio di ferro tra Investimenti Spa, proprietaria dell'immobile, ed il Campidoglio si è da tempo concluso. I padiglioni presenti al suo interno attendono di essere demoliti per far spazio ad un nuovo quartiere, le cui dimensioni sono quelle stabilite da un'apposita delibera comunale. Nel frattempo, il portale d'accesso, è stato sistemato.