Topi a Roma 70: chiude anche la scuola elementare Ferrari

Il ritrovamento di escrementi nei locali del Ranocchio Scarabocchio ha causato la chiusura anche della scuola dell'infanzia Enzo Ferrari. Le elementari, situate al piano superiore dell'edificio condiviso con la materna devono piegarsi alla decisione dell'amministrazione. Dal 31 gennaio didattica sospesa "per consentire il posizionamento di trappole ed esche in tutti i locali del plesso".

Derattizzazione e sanificazione

Intanto dal Campidoglio è stato comunicato per quanto tempo il plesso di viale Erminio Spalla dovrà restare con i cancelli chiusi. "Riaprirà la prossima settimana" e più precisamente "da martedì 6 febbraio". Come spiegato in una nota ". Gli operatori AMA su indicazione dell'Ufficio specie sinantrope e problematiche del Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale interverranno domani mattina per una operazione di derattizzazione. Il personale AMA opererà anche il trattamento dei tombini nell'area circostante. A seguito del trattamento di sanificazione, in modo da garantire maggiormente la salute degli alunni, la scuola aprirà dopo le valutazione dei tecnici". Verosimilmente quindi, come si apprende sul sito di Roma Capitale e come comunicato anche dal dirigente scolastico del plesso Ferrari, le scuole riapriranno il 6 febbraio.

Indice puntato contro l'amministrazione M5s

"E' la seconda scuola nel Municipio VIII che in poche settimane è costretta a lasciare bambine e bambini a casa per interventi di ordinaria manutenzione che andavano solo programmati meglio – attacca il candidato presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri – La scuola dell'infanzia Ranocchio Scarabocchio è chiusa da oggi per la presenza di topi. Sfortuna, forse. Ma quando ci racconteranno che finire commissariati non è costato granché, ricordiamoci dello stillicidio quotidiano, del silenzio totale, della solitudine di pochi dipendenti comunali lasciati a cercare soluzioni. Dopo le elezioni di marzo toccherà qua da noi per primi affrontare il disastro quotidiano di questa città, dare voce a intelligenze e desideri per interrompere questa caduta libera. Davvero toccherà fare qualcosa di speciale con Super 8"