Via Millevoi, albero e laghetti promesse nel vuoto: resta solo la centrale elettrica

Addio al laghetto ed alle nuove alberature in via Millevoi. Delle promesse che erano state fatte, per mitigare la presenza della centrale elettrica sorta nel quartiere, rimangono vaghi ricordi. Sul territorio, nonostante le aspettative create, non è arrivato nulla.

Una mitigazione accidentale

A nascondere la centrale elettrica provvedono solo le sterpaglie. L'incuria a cui sono state condannate le aiuole, per una volta, produce effetti positivi. E nasconde alla vista dei residenti quell'opera a lungo contestata. Le ripetute manifestazioni di piazza, l'occupazione simbolica della via Ardeatina. Le seduta consiliari e le riunioni con il Campidoglio, non hanno sortito gli effetti sperati.

Una battaglia persa

La vicenda, nasce nel giugno del 2014 da una segnalazione del Consigliere Massimiliano De Juliis che denunciava il silenzio del centro sinistra su una "delibera riguardante la trasformazione urbanistica di un’area di oltre 5.000 mq da ‘Verde Pubblico e servizi pubblici di livello locale’ a ‘infrastrutture tecnologiche' ". Ne seguì una prima assemblea cittadina, organizzata agli inizi di luglio. Da lì s'innescò una protesta che investì il Campidoglio e portò anche alla decisione di sospensione del cantiere dove, oggi, è stata costruita la centrale Acea. A distanza di tre anni dalla prima segnalazione, De Juliis torna sulla vicenda. Lo fa, insieme ai consiglieri di Fratelli d'Italia, per denunciare la mancata soddisfazione delle promesse che all'epoca erano state ricevute.

La mitigazione inesistente

"Nella precedente consiliatura è stato dato il via libera alla realizzazione di una cabina elettrica ACEA che trasformava un’area a verde in un'area edificata con un impatto visivo importante e questo ha causato forti proteste da parte nostra, primi a denunciare la cosa, e della cittadinanza, culminate anche in manifestazioni di piazza – ricordano i consiglieri di Fratelli d'Italia De Juliis, Cuoci e Sordini – Unica cosa ottenuta, solo a parole, è stata una maggiore mitigazione per limitare l'impatto visivo della centrale, comunicato anche dall’ex Presidente Santoro e l’ex Assessore Caudo, con muri 'protettivi' e un prato con laghetto. A tutt’oggi nulla è stato fatto e l'area adiacente alla cabina risulta in stato di abbandono e a rischio incendi. Stessa cosa dicasi per le alberature che present​ano ​r​ami pericolanti ch​e necessitano di urgenti interventi di potatura e messa in sicurezza". A fronte di questa condizione i consiglieri di Fratelli d'Italia hanno protocollato un atto in cui si richiede, "al presidente del Municipio d'impegnarsi a richiedere ad Acea la realizzazione delle mitigazioni concordate".