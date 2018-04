Basket in carrozzina: il Santa Lucia vince la semifinale in Euroleague

La favola del Santa Lucia prosegue. La società di basket in carrozzina, acquistata dalla vecchia società dagli stessi atleti che ne fanno parte, sta cercando di chiudere in bellezza la stagione.

La stagione 2017/2018

Dopo aver sfiorato l'impresa contro il Cantù alle Final Four di Coppa Italia, i gialloblu' di via Ardeatina puntano a chiudere nel miglior modo possibile la Coppa. II ruolino di marcia è stato per ora inarrestabile.

La finalissima

A Badajoz, in Spagna nella fase finale di Euroleague 3 della IWBF, il Santa Lucia basket in carrozzina sabato 28 aprile ha vinto la semifinale contro gli spagnoli del Mideba Extremadura per 50 a 42. Adesso si spalancano le porte di una finale tutta italiana. A contendersi la coppa ci saranno infatti gli uomini del Santo Stefano di Potenza Picena. La squadra di basket di Macerata ha infatti sconfitto in semifinale i turchi dell'Izmin per 49 a 39. La finale, una sorta di derby, si gioca sempre a Badajoz nella giornata di domenica 29 aprile.