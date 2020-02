La banda della Montagnola festeggia un anno: "E’ un vanto per il nostro quartiere"

Non c’è soltanto il compleanno della Garbatella da festeggiare nel territorio del Municipio VIII. Anche dall’altra parte della Cristoforo Colombo, a febbraio, c’è qualcuno che ha celebrato un compleanno. A differenza del quartiere di cui si sta festeggiando il centenario, in questo caso la candelina che è stata spenta è soltanto una.

Un progetto di cui andare orgogliosi

Ha compiuto un anno la banda della Montagnola. “E’ probabilmente il progetto che mi rappresenta di più -ha commentato l’assessora municipale alla Cultura Francesca Vetrugno – perché ritengo che la nostra missione, come istituzioni, sia quella di creare delle realtà che poi siano in grado di camminare da soli, di resistere nel tempo”. E di strada, i musicisti che compongono questa formazione musicale, ne hanno già fatta molta.

Un vanto per il quartiere

“Siamo molto orgogliosi di questo progetto, al quale abbiamo contribuito insieme al centro anziani del Casale Ceribelli ed al Municipio VIII – ha commentato Paolo Colombini, presidente del Comitato di Quartiere – grazie alla musica si sono incontrate persone che coltivavano la stessa passione ma che neppure si conoscevano. Ed ora vanno a suonare in giro per il territorio. Per noi sono ragione di vanto”. La banda si è esibita al Palladium, a metà dicembre, aprendo la giornata dedicata alla presentazione dell’Almanacco sulla Garbatella. E più recentemente all’Ardeatino, per la sfilata di carnevale organizzata dalla Parrocchia di Santa Francesca Romana.

Le origini della banda

“Il progetto mette insieme realtà differenti tra loro – ha ricordato Francesca Vetrugno – è partito grazie ad un finanziamento musicale legato alle scuole, ed infatti ha coinvolto subito la scuola dell’infanzia Leonori. Ma oltre agli alunni sono stati coinvolti anche gli iscritti del centro anziani della Montagnola, e grazie alla sinergia messa in campo con l’associazione Controchiave – per vent'anni promotrice della festa della musica alla Garbatella – siamo arrivati ad includere tanti altri cittadini, in buona parte residenti nel quartiere”. La banda, sotto la regia di Alberto Agostinoni, s’incontra ogni lunedì dalle 19.30 alle 21 al centro anziani Casale Ciribelli. I