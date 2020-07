Grotta Perfetta, area giochi chiusa: "E' evidente l'assenza di programmazione"

Altalene, scivoli, giochi a molla. Tutto off limits. Non si è salvato un solo arredo nell’area giochi di via Calderon della Barca. L’intera area ludica è stata delimitata con il nastro giallo della Polizia Locale.

L'amara sorpresa

La decisione d’interdire lo spazio pubblico, è stata verificata dai residenti di Grotta Perfetta nella data di giovedì 16 luglio. In quell’occasione sono arrivate le prime segnalazioni al Comitato di Quartiere che ha fortemente stigmatizzato l’iniziativa. Anche perchè, questa misura, è arrivata a seguito del prolungato periodo durante il quale, i bambini, non hanno potuto beneficiare di quello spazio.

L'assenza di programmazione

“Se c’era qualche gioco difettoso, perchè non si è provveduto a sostituirlo, invece di chiudere tutto?” si è domandato il Comitato di Quartiere di Grotta Perfetta. D’altra parte, come lo stesso comitato ha evidenziato, “si potevano programmare interventi di riparazione e manutenzione durante la chiusura forzata causata dal Covid 19. Ma forse il termine programmazione non appartiene al vocabolario di questo Servizio”.

La prolungata chiusura

A differenza dei parchi e dei giardini, l’apertura delle aree ludiche è stata disposta con evidente ritardo. Per tre mesi i bambini, già privati della possibilità di socializzazione garantite delle istituzioni scolastiche, hanno dovuto fare a meno anche di scivoli ed altalene. A distanza di appena a delle aree giochi, quella di Grotta Perfetta torna dunque impraticabile.

Esperienze poco incoraggianti

L'assenza di programmazione, che non ha consentito di manutenere l'area giochi durante la sua chiusura, non è l'unica ragione che sta destando preoccupazione tra i residenti. Anche perchè, come rilevato dal CdQ, “due anni fa al Parco di Forte Ardeatino, per le stesse cause, fu addirittura smantellata un'area giochi che, ancora oggi, non è stata ripristinata”. Il precedente negativo e l'assenza di comunicazione da parte delle istituzioni centrali, non contribuiscono quindi a rasserenare gli animi. Motivo per cui il CdQ si è rivolto al Municipio VIII, chiedendo d'intercedere col Dipartimento Ambiente affinchè sia garantito, il diritto dei bambini di Grotta Perfetta, ad avere uno spazio dove poter giocare.

