In piazza dei Navigatori “piovono” alberi: crollati due pini ad alto fusto

Il rumore delle radici che fuoriescono dal terreno, lo spostamento d’aria e poi il tonfo a squarciare il silenzio della sera dell’Ardeatino: “piovono” alberi in piazza dei Navigatori.

Cadono alberi in piazza dei Navigatori

Due i pini ad alto fusto crollati in terra tra lo stupore e lo spavento dei passanti: fortunatamente nessuno è rimasto ferito, niente danni.

All’Ardeatino “piovono” alberi: “Potature mancano dal ‘92”

Sul monitoraggio e sulla cura del verde verticale però è polemica. “È l' ennesimo albero che cade in pochi mesi nella stessa zona. Recentemente infatti ne è caduto uno danneggiando diverse auto. Ho chiesto più volte le potature nella zona che non vengono effettuate almeno dal 92, con atti votati in Consiglio anche per la riqualifica della zona e la cura del verde” - sottolinea la congliera del Pd in Municipio VIII, Eleonora Talli -

“È urgente un intervento soprattutto in vista di un peggioramento del meteo perché presenti alberature malate, non potate e con radici superficiali in tutto il quadrante”.

Poi il ringraziamento a Servizio Giardini, vigili del fuoco, vigili urbani e i cittadini di passaggio “che si sono mobilitati per i necessari interventi”. Dopo l’ennesimo crollo di alberi.