Elezioni Municipio VIII, Ciaccheri riparte da Porta San Paolo: "Resistenza speranza per Roma"

E' partita da Porta San Paolo, luogo simbolo della Resistenza, la campagna elettorale di Amedeo Ciaccheri: il candidato presidente del centrosinistra in Municipio VIII.

Ciaccheri, insieme agli oltre cento candidati delle liste a suo sostegno (Super 8, Pd, Leu, Centro Solidale e Cittadini per il Municipio 8) ha depositato una corona di fiori ai piedi delle targhe commemorative. A margine della breve iniziativa è stato srotolato uno striscione: "Vivere vuol dire essere partigiani".

“Stiamo lanciando una sfida sul nostro territorio dopo anni di commissariamento e abbandono del M5S. È una sfida che lanciamo non solo al Municipio VIII ma a tutta la città di Roma. Lo facciamo oggi a partire dalla storia della nostra città e da un luogo simbolo della Resistenza al nazifascismo come Porta San Paolo"

"La Resistenza - ha spiegato Amedeo Ciaccheri - diventa una speranza per questa città. Questa speranza da oggi si mette in cammino. Di fronte a quello che sta accadendo a livello nazionale con il Governo della xenofobia e del sovranismo Lega-M5S e a livello internazionale, si può e si deve vincere per cambiare volto al Municipio e inaugurare una nuova stagione politica per Roma”.