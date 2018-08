Montagnola: si rompe tubatura, strada chiusa al traffico e bus deviati

Strada chiusa alla Montagnola per una tubatura rotta. E' successo nella serata di domenica 12 agosto con conseguenze al traffico da oggi. La zona di via Aristide Leonori, all'altezza incrocio Via Mario Musco fino all'incrocio di via Attilio Ambrosini, è stata chiusa.

L'autobus 766, quindi, marcia solo in direzione via Andrea Millevoi, da via Domiziano devia in via Cristoforo Colombo e in via di Grotta Perfetta. Temporaneamente soppresse le fermate n°73604 ("Leonori") e 74416 ("Ambrosini/Leonori"). Sul posto i tecnici Acea per riparare il guasto.